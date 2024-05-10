العالم اليوم - بعد الهجوم الروسي على خاركيف.. نداء عاجل من زيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر بعد الهجوم الروسي على خاركيف.. نداء عاجل من زيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 10:21 مساءً - تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن "معارك عنيفة" على "طول خط الجبهة" في وقت باشرت موسكو هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي بناء على معلومات تلقاها من القائد الأعلى للقوات الأوكرانية المسلحة "تدور معارك عنيفة على طول خط الجبهة".

وأضاف: "ناقشنا الإجراءات الدفاعية وتعزيز مواقعنا في منطقة خاركيف".

ولفت إلى أن كييف ترسل تعزيزات إلى منطقة خاركيف وتردّ على الهجوم الروسي بالمدفعية وطائرات مسيّرة.

وأكّد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا ستردّ على التحدي الروسي الجديد بقوة ودعا داعمي كييف الغربيين إلى تقديم مساعدات عسكرية إضافية.

وقال في كلمة عبر الفيديو مساء الجمعة: "على طول حدودنا الوطنية وخط جبهتنا، سندمّر حتمًا المحتل بطريقة نُحبط فيها نوايا روسيا الهجومية".

وأضاف: "من المهم أن يدعم شركاؤنا جنودنا عبر تزويدهم بالمعدات في الوقت المناسب".