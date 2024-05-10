نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بنفس قوة الأسابيع الأولى من الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب.

حماس تستهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة رفح

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في القسام مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، حيث أظهر الفيديو استهداف "القسام" مباشرة لجنود مختبئين في منازل، وانفجار قذيفة بدبابة.

هذا وأكدت "كتائب القسام" اليوم الجمعة، تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم، عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 619 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

حماس تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

أعلنت كتائب القسام التابع لحماس، اليوم الجمعة أنها قصفت للمرة الثانية مدينة بئر السبع برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين".

وأفادت القناة "14" العبرية بأنه "بعد مرور سبعة أشهر، تطلق حماس الصواريخ بنفس القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة إطلاق 9 صواريخ نحو بئر السبع.

