العالم اليوم - البيت الأبيض: هدنة غزة "ممكنة".. ونراقب عملية رفح

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض: هدنة غزة "ممكنة".. ونراقب عملية رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 11:22 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن المحادثات وجها لوجه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل تحرير الرهائن انتهت دون التوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال من الممكن سد الفجوات المتبقية.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تراقب بقلق العملية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة وتريد إعادة فتح معبر رفح على الفور.

وجددت الولايات المتحدة قلقها الجمعة إزاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، لكنها لم تتوقع رغم ذلك حدوث أي عملية "كبيرة" معربة عن تمسّكها بإمكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي لصحفيين: "نحن بالطبع نراقب (العملية) بقلق، لكنني لن أذهب إلى حدّ قول إن ما رأيناه هنا في الساعات الـ24 الأخيرة يحمل معنى عملية برية كبيرة أو واسعة النطاق، أو أنه يدل على ذلك".

وتوعد الرئيس جو بايدن بوقف تزويد إسرائيل بعض الأسلحة في حال شنت هجوما واسع النطاق على مدينة رفح القريبة من الحدود المصرية، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.