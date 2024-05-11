القبض على 3 إرهابيين في العراق

القبض على 3 إرهابيين في العراقألقت قوات الأمن العراقي، اليوم، القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان، بأن قواته تمكنت، ضمن سلسلة عملياتها المتواصلة لتطهير فلول عصابات داعش الارهابي، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الرمادي التابع لمحافظة الأنبار، مضيفا أنه تم اعتقال إرهابي آخر في عملية منفصلة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ولفت إلى توقيف مفارز الجهاز، بعد تنسيقها مع فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية، أحد عناصر داعش الإرهابي في كركوك.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عن مقتل 30 إرهابياً من تنظيم داعش خلال عمليات عسكرية وأمنية، منذ بداية العام الجاري.