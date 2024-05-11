العالم اليوم - جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه

انتم الان تتابعون خبر جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مايو 2024 03:24 صباحاً - تلقى نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين رعاية طبية بعدما اصطدمت برأسه قارورة مياه عقب فوزه على الفرنسي كورونتا موتيه في الدور الثاني ببطولة إيطاليا المفتوحة اليوم الجمعة.

وكان اللاعب الصربي يوقع على التذكارات بعد فوزه بسهولة 6-3 و6-1 على اللاعب الفرنسي عندما اصطدمت برأسه قارورة مياه وأمسك برأسه ونزل على ركبتيه وظل في هذه الوضعية عدة ثوان وهرع إليه الموظفون لمساعدته ليغادر الملعب.

ونفى منظمو البطولة أن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن حالته.

وقالت البطولة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي "لدى مغادرته الملعب الرئيسي في ختام مباراته، تعرض نوفاك جوكوفيتش لضربة على الرأس بقارورة مياه أثناء توقيع التذكارات للمشجعين.

"خضع للإجراءات الطبية الملائمة وغادر بالفعل مجمع الملاعب ليعود إلى فندقه".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي أن قارورة المياه سقطت من حقيبة ظهر أحد المشجعين واصطدمت برأس جوكوفيتش. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور بصورة مستقلة من صحة الفيديو.

وكتب جوكوفيتش عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "شكرا على الرسائل التي ابدت اهتماما بحالتي. كان هذا مجرد حادث وأنا بخير في الفندق مع وضعي لكيس من الثلج. أراكم جميعا يوم الأحد".

وسيلعب جوكوفيتش في المباراة المقبلة أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو.