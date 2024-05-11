العالم اليوم - بارون ترامب يرفض المشاركة كمندوب للحزب الجمهوري في فلوريدا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مايو 2024 03:24 صباحاً - انسحب بارون ترامب، أصغر أنجال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة من أول ظهور سياسي مقرر له كمندوب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في تموز/يوليو.

وتصدر بارون (18 عاما) الذي كان بعيدا عن عيون العامة عناوين الأخبار العالمية هذا الأسبوع عندما بدا أنه سيكون أحدث عضو في عائلة ترامب يدخل الساحة السياسية.

لكن بيانا صادرا عن مكتب والدته ميلانيا، الزوجة الثالثة للرئيس السابق، سرعان ما وضع حدا لمخطط المؤتمر.

وقال البيان "بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من جانب الحزب الجمهوري في فلوريدا، فإنه يرفض بأسف المشاركة بسبب التزامات سابقة".

وسيشهد المؤتمر في ميلووكي تتويج ترامب رسميا منافسا جمهوريا للرئيس الديموقراطي جو بايدن، حيث يقوم مندوبو كل ولاية بتسمية مرشحهم لانتخابات نوفمبر.

وكان مقررا أن يظهر بارون إلى جانب أشقائه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وتيفاني ترامب كجزء من وفد فلوريدا.

وترعرع بارون في البيت الأبيض عندما كان طفلا ووالده رئيسا.

وكانت إيفانكا، الابنة الكبرى لترامب، مستشارة كبيرة له خلال ولايته الرئاسية إلى جانب زوجها جاريد كوشنر، في حين أن دون جونيور واريك يحضرون بانتظام المناسبات الانتخابية لترامب.

وفي مارس، انتخبت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لارا زوجة اريك لمنصب قيادي.