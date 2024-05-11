العالم اليوم - 10 قتلى على الأقل بينهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لوسط قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مايو 2024 05:26 صباحاً - قتل عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا مقتل الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع. كما أفادت المصادر بمقتل آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة. وقتل 10 على الأقل وإصيب آخرون بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع. ولفتت المصادر إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدفت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وتعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الجنينة شرقي رفح.

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