‏الأمم المتحدة: الفيضانات في أفغانستان تودي بحياة أكثر من 200 شخص

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏الأمم المتحدة، أن الفيضانات في أفغانستان أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

وفي سياق آخر، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.