العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بقوة خلال الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مايو 2024 12:24 مساءً - حققت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا جماعيا قويا، مع تقييم المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيردالي الأميركي، وترقبهم لبيانات التضخم الحاسمة الأسبوع المقبل.

وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الجمعة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لخفض التضخم إلى نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأميركي.

ويرجح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لرويترز أن يتباطأ التضخم في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يجعل البنك المركزي يبدأ في خفض سعر الفائدة في عام 2024، على الرغم من أن الخفض قد يكون ربع نقطة مئوية فقط ولن يحدث قبل الأشهر الأخيرة من السنة.

تحركات الأسهم

خلال أسبوع، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.16 بالمئة إلى 39512.84 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.85 بالمئة إلى 5222.68 نقطة.

وسجل المؤشر "ناسداك" المجمع ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.14 بالمئة إلى 16340.87 نقطة.