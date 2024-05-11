نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تشارك في عملية اسقاط جوي لتوفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف القوات الجوية المصرية ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة طلعاتها اليومية لتنفيذ عمليات إسقاط جوي للمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.

تعاونت القوات الجوية المصرية أيضًا مع دول صديقة وشقيقة ضمن التحالف الدولي، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، في تنفيذ طلعات جوية للإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع. يهدف هذا التعاون إلى توفير المساعدات الضرورية للمواطنين المتضررين.

تأتي هذه الجهود استمرارًا للمساعي المصرية في التعاون مع الأطراف والقوى الدولية لإنهاء الأزمة الراهنة في قطاع غزة وتحقيق هدنة شاملة. تهدف مصر إلى الوصول إلى حل سياسي وإنهاء المأساة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في القطاع.

تشترك مصر في جهود دولية لإحضار المجتمع الدولي إلى وعي تجاه مسؤولياته في توفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لقطاع غزة والعمل على وقف الحرب ومنع تصاعد الصراع في المنطقة.