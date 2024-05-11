الفيضانات تودي بحياة 126 شخصا بالبرازيل

الفيضانات تودي بحياة 126 شخصا بالبرازيلأودت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها جنوب البرازيل في نهاية الأسبوع بحياة 126 شخصاً على الأقل ودفعت مئات الآلاف الى النزوح.

ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس، عن آخر حصيلة صدرت عن الدفاع المدني البرازيلي فقد تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على ولاية ريو غراندي دو سول بفيضان الأنهار ومجاري المياه، ممّا أثّر على حوالى مليوني شخص وأدى الى إصابة 756 شخصا وفقدان 141 شخصاً على الأقل.

فيما تخشى السلطات من استمرار ارتفاع عدد الضحايا، في وقت من المتوقع أن تشهد المنطقة هطول أمطار "غزيرة" طيلة فترة نهاية الأسبوع.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين أُجبروا على إخلاء منازلهم منذ الأسبوع الماضي، ليصل إلى 411 ألف شخص، وفق الدفاع المدني. ومن هؤلاء، تمّ وضع أكثر من 71 ألف شخص في الملاجئ، حيث عملت السلطات على طمأنتهم على خلفية ورود تقارير عن سرقات وأعمال عنف.

وهطلت أمطار جديدة الجمعة في الولاية خصوصاً في عاصمتها بورتو أليغري، حيث توقع المعهد الوطني للأرصاد الجوية تسجيل متساقطات "غزيرة ومستمرة" طوال نهاية هذا الأسبوع وبداية المقبل.

وحذرت خبيرة الأرصاد الجوية كاتيا فالينتي من مخاطر حدوث انزلاقات للتربة في الشمال خصوصاً، موضحة "هذا أكثر ما يقلقنا في الوقت الحالي".