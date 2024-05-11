العالم اليوم - حماس تبث مقطعا مصورا لمحتجز إسرائيلي في غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تبث مقطعا مصورا لمحتجز إسرائيلي في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مايو 2024 04:21 مساءً - بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطعا مصورا لرجل محتجز في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

وبلغت مدة المقطع 11 ثانية، وارفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب"، وفقا لفرانس برس.

ونشر المقطع المصور عبر قناة "تلغرام" التابعة للجناح العسكري للحركة.

وفي 27 أبريل الماضي، بثت حماس شريط فيديو يظهر اثنين من المحتجزين على قيد الحياة، هما كيث سيغل وعمري ميران.

وقبلها بثلاثة أيام بثت فيديو آخر يظهر فيه المحتجز هيرش غولدبرغ بولين حيا.

وخلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر تمكن عناصر الحركة وفصائل فلسطينية أخرى من احتجاز أكثر من 250 شخصا، ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، بينهم 36 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة وهي تشنّ منذ ذلك الوقت عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34971 قتيلا في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة.