نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة إسرائيلية تشبّه الليلة الماضية بالأيام الأولى للحرب في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هجمات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الليلة الماضية كانت تشبه الأيام الأولى للحرب، حيث شملت بيت لاهيا وجباليا وحي الزيتون والنصيرات ورفح.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لشن عملية عسكرية في جباليا شمالي قطاع غزة وتوسيع العملية في رفح لتشمل مناطق جديدة في وسط وشمال المدينة واستمرار العملية في حي الزيتون عدة أيام أخرى.

ويأتي هذا عقب إعلان الجيش عن مقتل وإصابة 8 جنود في معارك في حي الزيتون شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية وقصف لأحياء رفح بقطاع غزة وعدد من مناطق القطاع، فيما كان الجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة في الأجواء الشمالية الشرقية للمدينة خلال الليلة الماضية.