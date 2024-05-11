حماس تنشر فيديو لـ رهينة إسرائيلي في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 05:25 مساءً - بعد إعلانها رفض إسرائيل مقترحًا بشأن الهدنة، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطعا مصورا لرجل محتجز أسير في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

فيديو رهينة فى غزة

وظهر في الفيديو الأسير الإسرائيلي المدعو نداف بوبلابيل، من نيريم ويبلغ من العمر 51 عاما بحسب الإعلام الحربي، وبلغت مدة المقطع 11 ثانية فقط، وارفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول فيها "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".

وظهر الأسير في حالة جيدة إلّا أنه تعرض ربما لضربة تركت كدمة زرقاء وحمراء واضحة في محيط عينه اليمنى.

فيما أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس بأن الحركة ستصدر مقطع فيديو في وقت لاحق من اليوم حول مصير الإسرائيلي نداف بوببلويل المحتجز لديها.

انتهاء جلسة المحادثات

وانتهت الخميس الماضي جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس ومن دون التوصل إلى اتفاق.

فيما أعلنت حماس أمس الجمعة أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة "أعاد الأمور إلى المربع الأول"، مشيرة إلى أن ذلك دفعها إلى "إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية".

وكانت حماس وافقت الاثنين الماضي على مقترح هدنة عرضه الوسطاء. إلا أن إسرائيل أكدت أن هذا الطرح "بعيد جدا" عن مطالبها وكررت معارضتها وقفا دائما لإطلاق النار طالما "لم تُهزم" حماس.

ودعت مصر حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" للتوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة وتبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.

قوات الإحتلال تجتاح رفح

ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أشهر باجتياح رفح التي يعتبرها آخر معاقل حماس ويتكدس فيها بسبب الحرب 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفي تحدٍ للتحذيرات الدولية، توغلت دبابات الجيش في المدينة وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر الذي تمر عبره قوافل المساعدات.