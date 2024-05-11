نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 116 ساعة.. انقاذ رجل من تحت الأنقاض في جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز للأنباء أنه تم إنقاذ رجل في جنوب إفريقيا من تحت الأنقاض بعد مرور خمسة أيام من انهيار مميت لمبنى تحت الإنشاء، وهو ما وصفه رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية آلان ويند بأنه "ليس أقل من كونه معجزة".

وقال المسؤولون في المقاطعة في بيان إنه من بين 81 شخصًا كانوا في الموقع عندما انهار المبنى المكون من خمسة طوابق يوم الاثنين في مدينة جورج شرقي كيب تاون، تم التأكد من مقتل 13 شخصًا، وأنه هناك 29 على قيد الحياة ولكن في الوقت نفسه ما زال هناك 39 ممن كانوا في الموقع وقت الانهيار في عداد المفقودين.

وفي منشور على موقع "X" تويتر سابقًا، قال ويند يوم السبت إنه تم انتشال الناجي بنجاح من تحت الأنقاض بعد 116 ساعة.

وبعد انهيار يوم الاثنين، استخدم رجال الإنقاذ الرافعات والمثاقب وأيديهم لمحاولة الوصول إلى المحاصرين. ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

