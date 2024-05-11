العالم اليوم - رباعية مان سيتي تقتل آمال ليفربول في المنافسة على اللقب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مايو 2024 06:32 مساءً - تبددت آمال الألماني يورغن كلوب الضئيلة في إنها فترته مع ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام برباعية.

وتجنب مانشستر سيتي السيناريوهات المفاجئة بفوزه خارج أرضه على فولهام (4-0)، السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من البريميرليغ

وسجل يوسكو جفارديول ثنائية في الدقيقتين 13 و71، فيما أحرز فيل فودين وجوليان ألفاريز هدفين آخرين (59) و(90+6) على الترتيب.

وبفوزه على فولهام، يرتقي فريق المدرب بيب غوارديولا إلى صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة. في حين يتأخر ليفربول بفارق سبع نقاط مع بقاء مباراتين فقط للعب، مما يعني أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لن يلحق بقطار السيتزين حتى إن فاز في المباريات المتبقية ضد أستون فيلا وولفرهامبتون.

فوز السيتي يعني عودة الضغط على أرسنال للرد، يوم الأحد، أمام مانشستر يوتايد على ملعب أولدترافورد.

,من شأن فوز أرسنال على مانشستر يونايتد أن يعيد "الدمفعجية" إلى القمة بفارق نقطة واحدة، مع بقاء مباراة واحدة لأرسنال. ومع ذلك، فإن مصير اللقب لا يزال في يد السيتي، حيث أن رجال غوارديولا لديهم مباراة مؤجلة على منافسيهم على اللقب، حيث ستقام ستقام المباراة يوم الثلاثاء عندما يتوجه السيتي إلى توتنهام جار أرسنال في مواجهة حاسمة.

,إذا فاز أرسنال على فريق مانشستر يونايتد المتعثر، فإن السباق على اللقب سينتقل إلى اليوم الأخير من الموسم.