8680 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبر
أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر إلى نحو 8680 معتقلا.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، نحو 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وعدد من الأسرى السابقين.
وأكد البيان أن الاعتقالات توزعت على محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وقلقيلية، والقدس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، أثناء عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة ممتلكاتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8680 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.