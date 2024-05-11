8680 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبر

8680 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبرأعلنت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر إلى نحو 8680 معتقلا.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، نحو 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وعدد من الأسرى السابقين.

وأكد البيان أن الاعتقالات توزعت على محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وقلقيلية، والقدس، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، أثناء عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، ومصادرة ممتلكاتهم.