نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مظاهرات في مناطق متفرقة من إسرائيل ومطالب بإقالته نتانياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات بمناطق مختلفة من إسرائيل، حسب ما أفادته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت القاهرة الإخبارية، إن سبب خروج آلاف المتظاهرين للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات.

شرطة الاحتلال تغلق شوارع رئيسية في تل أبيب

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية، قررت إغلاق شوارع رئيسية في مدينة “تل أبيب” قبل بدء مظاهرات المستوطنين وعائلات الأسرى الإسرائليين، مساء اليوم السبت.