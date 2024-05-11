نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت والإمارات يجريان مبحاثات عقب قرارات حل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل مواد في الدستور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد إعلان حل مجلس الأمة وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم (السبت) من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلاله عن "وقوف دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب دولة الكويت بالنسبة لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها".

كما أكد بن زايد أن "استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة"، داعيا الله أن "يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة" لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفق ما نقلت "كونا".

من جهته، شكر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، متمنيا لدولة الإمارات "المزيد من التقدم والازدهار والنماء تحت ظل القيادة الحكيمة" للشيخ محمد بن زايد.

وأمس الجمعة، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".