ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 311 قتيلا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 09:31 مساءً - قتل حوالى 311 شخصا جراء سيول اجتاحت ولاية بغلان شمال أفغانستان، حسب حصيلة جديدة أوردها 'برنامج الأغذية العالمى' ونشرتها وكالة 'فرانس برس'.

وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، بمقتل أكثر من 200 شخص فى ولاية بغلان وحدها فى حصيلة أولية سابقة، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى.

فيضانات أفغانستان

وأدت أمطار غزيرة الجمعة إلى فيضان أنهار وسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات أكثرها تضررا المناطق الشمالية من بغلان.

وفي إقليم بغلان جديد، تضرر أو دمر نحو 1500 منزل و'توفي أكثر من مئة شخص'.