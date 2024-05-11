عاجل - الاحتلال يقصف من جديد حي الزيتون في غزة.. ماذا يحدث الآن؟

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أحمد جودة - القاهرة - الاحتلال يقصف من جديد حي الزيتون في غزة.. ماذا يحدث الآن؟.. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي من جديد، مساء السبت، حي الزيتون في مدينة غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال يعلن قصف أهدافا تابعة لـ حماس في منطقة جباليا شمالي غزة

وأكد جيش الاحتلال، أن القوات تقصف في هذه الأثناء أهدافا تابعة لحركة حماس في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل باتت بحاجة إلى إجراء انتخابات فورية

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن إسرائيل باتت بحاجة إلى إجراء انتخابات فورية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يشن سلسلة أحزمة نارية في شارع السكة شرق جباليا شمالي غزة وسقوط شهداء

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة أحزمة نارية في شارع السكة شرق جباليا شمالي مدينة غزة، واسفرت الغارات العنيفة إلى سقوط 9 شهداء حتى الآن، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مقابل وقف اجتياح رفح.. واشنطن تعرض تحديد "موقع قادة حماس"

وعرضت واشنطن على إسرائيل تقديم معلومات استخباراتية حساسة لمساعدتها على تحديد موقع قادة حماس والعثور على الأنفاق، مقابل التراجع عن عملية اجتياح واسع لرفح.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فقد عرض المسؤولون الأمريكيون أيضا المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء.

وأضافت الصحيفة أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.

ويشدد مساعدو بادين لنظرائهم الإسرائيليين على أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين ببساطة إلى أجزاء قاحلة أو تتعرض للقصف في غزة، ولكن يجب على إسرائيل توفير البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن أولئك الذين يتم إجلاؤهم من الحصول على المساعدة.

وجاءت العروض الأمريكية خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.

اجتياح رفح

وقرر مجلس وزراء الاحتلال الحربي، الاثنين، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح، وذلك بعد إعلان حماس قبولها للمقترح المصري القطري للهدنة.

وقال المجلس في بيان إن: " قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

وتوغلت دبابات الاحتلال، في مدينة رفح، الثلاثاء، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

وأكدت القوات الإسرائيلية أنها مستمرة بالهجوم الذي هددت به المدينة منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "لدينا مخاوف جدية بشأن الطريقة التي اتبعت بها إسرائيل هذه الحملة، ويمكن أن يصل كل ذلك إلى ذروته في رفح".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل لم تشن غزوا بريا واسع النطاق في رفح في هذه المرحلة، على الرغم من سلسلة الغارات التي شنتها في الأيام الأخيرة.

تعليق الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد هدد إسرائيل خلال مقابلة مع "سي إن إن"، قال فيها: "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".

وعلى حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، أعاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نشر فيديو له من خطاب سابق، يتحدى فيه الرئيس جو بايدن على ما يبدو، رغم أنه لم يذكره صراحة.

ويأتي خطاب نتنياهو ردا على قرار تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، التي تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.