العالم اليوم - غوتيريش يدعو مجددا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 10:21 صباحاً - جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مطالبا بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع الرهائن.

وقال غوتيريش، في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت "إنني أكرر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكان غوتيريش حذر في وقت سابق من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو الى "وقف التصعيد".

كذلك سبق أن حذّر غوتيريش من أنّ "اجتياحاً" إسرائيلياً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث تتوعّد إسرائيل بشنّ هجوم برّي واسع النطاق، سيكون أمراً "لا يُحتمل"، داعياً الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.