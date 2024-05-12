إسبانيا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق الحل السياسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:31 مساءً - طالب خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، اليوم الأحد، بضرورة توقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وتجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر خطورة.

وقال وزير الخارجية الإسباني، إن إجلاء آلاف الفلسطينيين أمر غير مقبول، وطالب بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، بحسب وكالات.

وفي وقت سابق، قال خوسيه ألباريس، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يعني جعل السلام نهائيًا لا رجعة فيه، ويجنب المنطقة دوامات العنف المتواصلة، بحسب "رويترز".

وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا كانت هناك إرادة لتحقيق حل سياسي للوضع في الشرق الأوسط، مُطالبًا بوقف دائم لإطلاق النار مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى رفح الفلسطينية.

وطالب بفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ219 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.