العالم اليوم - مصر: هناك آلية لمراجعة أي انتهاك لـ "اتفاقية السلام"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 02:18 مساءً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك آليات نظمتها "اتفاقية السلام" مع إسرائيل لمراجعة أي انتهاك قد يحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين.

وأضاف شكري لمراسل "دوت الخليج" حول تداعيات سيطرة إسرائيل على معبر رفح خاصة على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية إن اتفاقية السلام خيار مصر الاستراتيجي منذ أربعين عاما وأن الاتفاقية هي ركيزة السلام في المنطقة.

وأوضح شكري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، إن على إسرائيل ان تتحمل مسئولية في توفير المساعدات للفلسطينيين بعد أن سيطرت على معبر رفح.

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر مستمرة في جهودها للوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان إن مصر حذرت من أن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة.

وأوضح البيان الذي صدر بعد وقت قليل من سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي الحيوي بين القطاع الفلسطيني ومصر، الثلاثاء، أن القاهرة تعتبر هذا "التصعيد الخطير" يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.