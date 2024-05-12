العالم اليوم - غزة.. ارتفاع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 35034

انتم الان تتابعون خبر غزة.. ارتفاع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 35034 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 03:24 مساءً - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 35034 قتيلا.

وقالت الوزارة، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ219 على القطاع، إنه تم إحصاء "63 شهيدا و114 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة".

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الجرحى منذ بدء المعارك بلغ 78755.

ونوهت الوزارة في تقريرها إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة عنيفة شمال منطقة الشيماء الواقعة شمالي قطاع غزة.

وأظهر فيديو، متداول في الإعلام الفلسطيني والإسرائيلي، قيام الجيش الإسرائيلي بنسف آخر ما تبقى من مطار غزة الدولي شرق مدينة رفح.