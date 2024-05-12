العالم اليوم - رئيس الوزراء: نتفاوض مع "أبل" لإقناعها بالاستثمار في مصر

انتم الان تتابعون خبر رئيس الوزراء: نتفاوض مع "أبل" لإقناعها بالاستثمار في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 04:21 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تستهدف تواجد أكبر 5 شركات للهواتف المحمولة في مصر، هي "سامسونغ"، "أوبو"، "شاومي"، "فيفو"، مضيفا أن هناك الحكومة تقوم بمحاولات مع شركة "أبل" لإقناعها بالاستثمار في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء المصري خلال كلمته في مؤتمر صحفي، السبت، عقب تفقد عدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان، أن الحكومة تستهدف خلق فرص عمل كبيرة جدًا، وتعمل على أن يكفي الإنتاج المحلي لتغطية السوق، بدلًا من الاستيراد.

وأوضح أن بعض مصانع الهواتف المحمولة كانت تشهد مشكلات في المكون الدولاري، إلا أنه قد تم حل المشكلة، ويتم الآن الوصول للمستهدف بإنتاج نصف مليون هاتف محمول شهريًا لدى كل مصنع.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تسعى مع تلك المصانع العالمية لتحقيق أكبر حجم من الإنتاج لتغطية السوق المحلي، والتوسع في التصدير.

ولفت إلى أن مصر تستهدف صادرات تتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المصنعين على مواكبة التطوير وتحقيق المستهدف.