العالم اليوم - نهائي الكونفيدرالية.. تعرف على تشكيلة نهضة بركان والزمالك

انتم الان تتابعون خبر نهائي الكونفيدرالية.. تعرف على تشكيلة نهضة بركان والزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 05:18 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مباراة مثيرة بين نادي نهضة بركان المغربي والزمالك المصري في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام مساء الأحد على أرضية ملعب بركان البلدي بالمغرب.

تعد هذه المباراة فرصة للفريقين لترسيخ أقدامهم في تاريخ الكرة الأفريقية بإضافة لقب جديد إلى سجلاتهما.

مواجهة تاريخية بين نهضة بركان والزمالك

تجدد الصراع بين نهضة بركان والزمالك، حيث يسعى كلا الفريقين لحسم نتيجة مباراة الذهاب ووضع اللقب ضمن نطاقهما. تعود آخر مواجهة بينهما في نهائي البطولة إلى عام 2019، حينما حقق الزمالك الفوز في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح، بينما تمكن نهضة بركان من الفوز باللقب مرتين بعد ذلك في الأعوام 2020 و2022.

التشكيلة المتوقعة لنهضة بركان والزمالك

نهضة بركان:

خط الهجوم: بول باسين، تيسيلا كيسيندا

خط الوسط: ياسين لبحيري، أيوب خيري، محمد المرابيط، يوسف مهري

الدفاع: يوسوفو دايو، عبدالحق عسال، عادل تاهيف، حمزة الموساوي

حراسة المرمى: حمزة حمياني

الزمالك:

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي

حراسة المرمى: محمد عواد