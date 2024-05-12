العالم اليوم - بحضور سلطان طائفة البهرة.. السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 06:24 مساءً - افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد، مسجد السيدة زينب في القاهرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين.

وقالت رئاسة الجمهورية بصفحتها على فيسبوك: "افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده، يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم: الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة".

ودعا السيسي في كلمته التي نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية في مقطع فيديو عبر منصة "يوتيوب" إلى تعويض الناس التي كانت منازلها متواجدة بجوار المساجد التي يتم تطويرها، ومنها مسجد السيدة زينب.

ورحب السيسي بسلطان البهرة، مؤكدا أن مصر لديها خطة كبيرة في تطوير المساجد الخاصة بآل البيت والصحابة.