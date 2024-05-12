نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بريطانيا ردًا على إعلان أبوعبيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء أول تعليق من الخارجية البريطانية، على إعلان أبو عبيدة بخصوص مقتل إحدى أسرى حماس في غارة إسرائيلية، وقالت الخارجية البريطانية إنها تسعى لمزيد من المعلومات بعد الفيديو الأخير الذي نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن الأسير الذي قتل بغارة إسرائيلية ويحمل الجنسية البريطانية.

وأضافت الخارجية البريطانية، أنها تعبر عن تعازيها لعائلة الأسير في هذا الوقت المؤلم، موضحة أنها تعمل مع شركائها في أنحاء المنطقة لتأمين إطلاق سراح الأسرى بمن فيهم المواطنون البريطانيون.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وفاة الأسير الإسرائيلي "نداف بوبلابيل" الذي يحمل الجنسية البريطانية بعد قصف استهدف مكان احتجازه قبل شهر.

وكشف أبو عبيدة أن الأسير "بوبلابيل" مع الأسيرة "جودي فانشتاين" وتدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات.

وكان الإعلام العسكري لكتائب القسام، نشر مقطاع فيديو للأسير الإسرائيلي "نداف بوبلابيل"، مرفقا بكتابة نصية لما يدلي به الأسير باللغتين العربية والعبرية قائلا: "الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب".

وظهر "بوبلابيل" خلال الفيديو بحالة جيدة، غير أن بعض الكدمات بدت واضحة حول عينيه.