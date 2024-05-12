البابا فرانسيس يؤكد استعداده لتسهيل عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 07:28 مساءً - جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس،اليوم "الأحد"دعوته إلى إجراء تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا،مؤكدا استعداده لتسهيل جهود تبادل أسرى الحرب.

وقال البابا فرانسيس - موجهًا حديثه لجميع الأطراف المعنية في حرب روسيا وأوكرانيا- أنه مازال على استعداد تسهيل كل جهد في هذا الصدد،خاصة بالنسبة للمرضى والمصابين بجروح خطيرة،بحسب ما نقله الموقع الرسمي لأخبار الفاتيكان.

ودعا البابا فرانسيس لأجل السلام العالمي قائلا: "دعونا نواصل الصلاة من أجل السلام،في أوكرانيا في فلسطين،في إسرائيل،في ميانماردعونا نصلي من أجل السلام".

يذكر أنه حتى الآن، أجرت روسيا وأوكرانيا أكثر من 50 عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب،شملت عدة آلاف من السجناء الذين أطلق الجانبان سراحهم،حيث صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،في يناير الماضي، أنه تم تحرير حوالي 3 آلاف جندي أوكراني بعد عمليات التبادل المتكررة.

جدير بالذكر أن البابا فرانسيس دعا مرارا إلى في عدة مناسبات إلى تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا،وكان آخرها في 17 أبريل الماضي،عندما أكد على ضرورة إطلاق سراح أسرى الحرب جميعا.