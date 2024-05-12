الدفاع الروسية : تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 07:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لاستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في روسيا في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت موسكو يوم 12 مايو".

يأتي ذلك بعد إصابة 20 شخصا، صباح اليوم الأحد، في انهيار جزئي لمبنى سكني في بيلجورود، بعد تعرض المدينة الحدودية والمنطقة المحيطة بها لقصف مكثف من قبل الجيش الأوكراني، بحسب تصريح حاكم مدينة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف.

ولفتت "تاس" إلى أن شظايا صاروخ "توتشكا يو" الذي أسقطته القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، تسبب في أضرار جسيمة بالمبنى السكني المكون من 10 طوابق، مما أدى إلى انهيار أحد أقسامه.

ونقلت "تاس" عن مسؤول في الطوارئ الروسية أن آخر حصيلة للمصابين بلغت 20 شخصا بإصابات متنوعة، موضحا أنه تم انتشال 16 شخصا أحياء من تحت الأنقاض، مع استمرار رجال الإنقاذ في سماع أصوات من تحت الأنقاض، ما يعني وجود المزيد من المصابين المحاصرين.

وفي السياق، دعت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، المجتمع الدولي - مرة أخرى - إلى إدانة "الأعمال الإرهابية" الأوكرانية ضد المدنيين في أعقاب هجوم بيلجورود.

وطلبت موسكالكوفا - في بيان - من نظيرها في بيلجورود تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.