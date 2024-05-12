نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كتائب القسام تعلن عن استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم في معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت كتائب القسام استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

كما أعلنت سرايا القدس عن إطلاق رشقة صاروخية من نوع (107) ضد جنود إسرائيليين وآلياتهم المتقدمة في محيط المطار شرق مدينة رفح.

ونفذت كتائب القسام سلسلة هجمات اليوم الأحد ضد تجمعات لجنود إسرائيليين في جباليا وحي الزيتون.

وبدأت إسرائيل الأسبوع الماضي هجوما واسعا على شرق رفح ومنطقة المعبر.

اعتبر القائد السابق لفرقة غزة، غادي شمني، أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح يأتي بـ"دافع سياسي" من حكومة بنيامين نتنياهو.

ووصفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة تشبه الأيام الأولى للحرب