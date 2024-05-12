العالم اليوم - أرباح "موبايلي" السعودية ترتفع 37.2% في الربع الأول من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مايو 2024 08:18 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية بنسبة 37.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024.

وبحسب بيان "موبايلي" للسوق السعودي "تداول"، فقد بلغت الأرباح الصافية 638 مليون ريال (نحو 170 مليون دولار) مقارنة بصافي ربح بلغ 465 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس فصلي، فقد تراجع صافي ربح "موبايلي" بنسبة 14.4 بالمئة في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح بلغ 746 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وذكرت "موبايلي" في البيان أن ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، جاء نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7.7 بالمئة، ليصل إلى 2.445 مليار ريال في الربع الأول من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 2.270 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 1.651 مليار ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2024 بالمقارنة مع 1.562 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 5.7 بالمئة، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.

ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2024 بنسبة 18.4% لتصل إلى 753 مليون ريال، بالمقارنة مع 636 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة .