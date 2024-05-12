الهند: مطار أنديرا غاندي يتلقى تهديدًا بوجود قنبلة بعد ساعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 08:25 مساءً - تلقى مطار "أنديرا غاندي الدولي" بالعاصمة الهندية /نيودلهي/ تهديدًا بوجود قنبلة من خلال رسالة بالبريد الإلكتروني، بعد ساعات من تلقي مستشفيين رسالة مماثلة اليوم الأحد.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم التوصل إلى أن الرسائل التهديدية أرسلت من نفس عنوان البريد الإلكتروني، موضحة أن قوات الأمن في المطار والمستشفيين اتخذت إجراءات سريعة وأطلقت عمليات بحث واسعة النطاق بعد تلقي التهديد بوجود قنبلة.

وأفادت الشرطة أنه تم الدفع بأفراد الشرطة وفرق تفكيك المتفجرات والكلاب البوليسية إلى المناطق المهددة، غير أنها نوهت أن فرق البحث لم تعثر على أي أمر يثير الشك في المطار أو المستشفيين.