نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حماس على التحرك المصري.. ماذا قالت؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ثمنت حركة حماس إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

كما ثمنت الحركة إدانة مصر انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزل ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات.

كما أشادت بدعوة مصر للاحتلال الإسرائيلي بوقف الإجراءات التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في قطاع غزة والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال.