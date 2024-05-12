نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يقدم ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية لمجلس الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة ترشيحاته لوزراء الحكومة الجديدة ورؤساء الأجهزة الأمنية لمجلس الاتحاد الروسي.

وشملت قائمة المرشحين وزراء ومسؤولين سابقين بالإضافة إلى مرشحين جدد.

وجاء في القائمة

فلاديمير كولوكولتسيف لمنصب وزير الداخلية.

لكسندر كورينكوف لمنصب وزير الدفاع المدني والإغاثة.

سيرغي لافروف لمنصب وزير الخارجية.

أندريه بيلوسوف لمنصب وزير الدفاع.

قسطنطين تشويشينكو لمنصب وزير العدل.

سيرغي ناريشكين لمنصب مدير جهاز المخابرات الخارجية.

ألكسندر بورتنيكوف لمنصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي.

كما أعلن الكرملين أن بوتين قرر تعيين سيرغي شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يتوقع بقاء رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف في منصبه

وسيجري مشاورات حول المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي كل من أعضاء مجلس الدوما في اجتماع يعقد في 13 مايو وأعضاء مجلس الاتحاد في اجتماع يعقد في 14 مايو.