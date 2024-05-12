الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدةصدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.

وتضمن المرسوم، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تعيين كل من فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

كما تضمن المرسوم، تعيين كل من عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة، الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية.

كما قضى المرسوم بتعيين الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية، الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، عمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، الدكتور محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.