عاجل - "حماس": ملف التفاوض لا بد أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار تام وشامل

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أحمد جودة - القاهرة - "حماس": ملف التفاوض لا بد أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار تام وشامل.. قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، إن الاتصالات واللقاءات التي تتم مع الكل الوطني ومختلف الفصائل والمكونات لشعبنا الفلسطيني مستمرة في أكثر من ساحة، وأن ملف التفاوض لا بدَّ أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار تام وشامل، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم دون قيد أو شرط، والبدء بالإغاثة والإعمار بشكل مطلق يلبي حاجات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ثم الوصول إلى صفقة مشرفة لتبادل الأسرى تنهي المعاناة المستمرة لعقود لأسرانا في سجون الاحتلال.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، وحدة الموقف الفلسطيني في الجانب السياسي والتفاوضي، والمطالب الفلسطينية التي ينقلها الوفد المفاوض محل إجماع وطني وشعبي وفصائلي.

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ التجهيزات التجسسية بموقع المالكية التابع لقوات الاحتلال وحققنا إصابة مباشرة

وأعلن حزب الله، استهدافه بالصواريخ التجهيزات التجسسية بموقع المالكية التابع لقوات الاحتلال وحققت إصابة مباشرة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي بإسرائيل: ما قاله بايدن هو أنه لا يعتقد أن شن عملية عسكرية في رفح فكرة جيدة

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي بإسرائيل، إنه من الخطأ الاعتقاد أن شيئا تغير جذريا بالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب، أن ما قاله بايدن هو أنه لا يعتقد أن شن عملية عسكرية في رفح فكرة جيدة.

الدفاع المدني الفلسطيني: مسيّرات الاحتلال استهدفت طواقمنا بعد وصولها مخيم البرازيل في رفح

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن مسيّرات الاحتلال استهدفت طواقمنا بعد وصولها مخيم البرازيل بمحافظة رفح لإسعاف المصابين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة

استشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة في غارة إسرائيلية بحي الصبرة جنوب غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

هاليفي للإسرائيليين: أنا من أرسلت أبناءكم ليموتوا في المعركة

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تحمله مسؤولية فشل الجيش في حماية مواطنين إسرائيليين في 7 من أكتوبر خلال هجوم حركة حماس، وقال في كلمة ألقاها خلال ما يسمى بـ "ذكرى الشهداء": "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".

من جهة أخرى كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وجه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.

وكان هاليفي قد أعلن سابقا عن تعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر، وغير أنه تقرر لاحقا تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة هجوم حماس، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.

واحتجز مسلحون بقيادة حماس 253 شخصا خلال هجوم 7 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأطلق سراح بعض الرهائن خلال هدنة في نوفمبر، وينتظر إطلاق المزيد من الرهائن في حال التوصل إلى هدنة جديدة.