العالم اليوم - يسرا: هذا ما شجعني على خوض تجربة فيلم "شقو"

انتم الان تتابعون خبر يسرا: هذا ما شجعني على خوض تجربة فيلم "شقو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 11:22 صباحاً - قالت الفنانة المصرية يسرا، إن "الدور المختلف عن جميع أدوارها" في فيلم "شقو" هو ما دفعها لخوض هذا "التحدي الكبير"، على حسب قولها.

وأضافت يسرا خلال لقاء خاص مع "دوت الخليج"، للحديث عن الفيلم الذي يحقق إيرادات عالية في دور السينما المصرية، أن "أدوار أمينة خليل ودينا الشربيني كانت صعبة للغاية وتطلبت الكثير من العمل والجهد".

وتابعت الفنانة المخضرمة: "الفيلم طويل، ورغم ذلك لا يمكن أن تشعر بالملل خلال العرض من حجم التشويق".

وأكدت: "طعم النجاح جميل للغاية وكلنا سعداء بالنجاح الذي حققناه. سعيدة لكوني جزءا من هذا العمل، وتشرفت جدا بالعمل مع الفريق الذي يستحق النجومية".

و"شقو" فيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص للكاتب الأميركي تشاك هوغان، وتدور أحداثه فى إطار حركي تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة وتبعات خطيرة.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربينى، وأمينة خليل، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي، ومن تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكي.