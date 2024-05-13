نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا ترد على قضية "الشرعية" بأمثلة من التاريخ الأمريكي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا محاولات الاغتيال والاغتيال الفعلي لرؤساء ومرشحين أمريكيين ردا على محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية الروسية.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:

بانفعال يتدرج نحو الدهشة، أشاهد النقاش الهزلي في الغرب حول شرعية الانتخابات والتنصيب وتعيين الحكومة وغيرها من الإجراءات الدستورية في روسيا.

ويبدو لي أن كل هؤلاء "المفكرين" المنتمين إلى الهياكل المتمركزة حول "الناتو" سوف يحسنون صنعا إذا ما قاموا بفرز "شرعياتهم" أولا. فمن غير المفهوم إطلاقا لماذا لا يولي أي من الغربيين المدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان أي اهتمام لحقيقة أنهم يعلنون صراحة في الولايات المتحدة عن "حاجتهم إلى قتل المرشح الرئاسي دونالد ترامب". ولا يتم الحديث عن ذلك في أي شبكة وإنما في وسائل الإعلام الرسمية من قبل السياسيين الديمقراطيين. حيث دعا عضو الكونغرس دان غولدمان، والمحلل السياسي روبرت كاغان، الذي هو، ويا للعجب، زوج فيكتوريا نولاند.

وإذا كنت تعتقد أن هذا مجرد خطاب، دعني أخبرك أن هذا هو ببساطة تاريخ الولايات المتحدة، ولنمض في رحلة إلى واقع الشرعية على الطريقة الأمريكية:

1835 محاولة اغتيال الرئيس أندرو جاكسون

1865 اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن

1881 اغتيال الرئيس جيمس غارفيلد

1901 اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي

1912 محاولة اغتيال الرئيس تيودور روزفلت

1933 محاولة اغتيال الرئيس المنتخب فرانكلين ديلانو روزفلت

1935 اغتيال المرشح الرئاسي هيوي لونغ

1950 محاولة اغتيال الرئيس هاري ترومان

1963 اغتيال الرئيس جون كينيدي

1968 اغتيال المرشح الرئاسي روبرت كينيدي

1972 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي جورج والاس

1974 محاولة اغتيال الرئيس ريتشارد نيكسون

1975 محاولة اغتيال الرئيس جيرالد فورد

1981 محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان

1993 محاولة اغتيال الرئيس جورج بوش الأب

1994 محاولة اغتيال الرئيس بيل كلينتون

2005 محاولة اغتيال الرئيس جورج دبليو بوش

2008 محاولة اغتيال المرشح الرئاسي باراك أوباما

2011 محاولة اغتيال الرئيس باراك أوباما

إنه تقليد فظيع، لكنه راسخ. وهذا ليس سوى جزء مما تم رفع السرية عنه ومتوفر في المصادر المفتوحة.

سيكون من الجميل أن يحول كل هذا الجيش الأنغلوساكسوني انتباهه إلى المشكلات الوحشية المتعلقة بالشرعية والديمقراطية وحقوق الإنسان في إجراءات الانتخابية والدستورية.