أبو عبيدة: نتيجة القصف الإسرائيلي انقطع اتصالنا بمجموعة من مقاتلينا تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين

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أحمد جودة - القاهرة -

قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إنه نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالهم بمجموعة من مقاتليهم تحرس 4 من الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أبو عبيدة: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين