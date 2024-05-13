العالم اليوم - بشكل عفوي.. ملك بريطانيا يكشف "سرا" عن حالته الصحية

انتم الان تتابعون خبر بشكل عفوي.. ملك بريطانيا يكشف "سرا" عن حالته الصحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 07:21 مساءً - اعترف ملك بريطانيا تشارلز الثالث بفقدانه حاسة التذوق بسبب علاجه من السرطان، وذلك في حديث له مع أحد المحاربين القدماء خلال زيارته إلى أحد المتاحف الحربية في هامبشاير.

وأكد موقع سكاي نيوز الاثنين: "كشف الملك تشارلز الثالث، الذي زار متحف هامبشاير للقوات الجوية، اليوم أنه فقد حاسة التذوق أثناء خضوعه لعلاج السرطان".

وأشار الموقع إلى أن الملك تحدث خلال الزيارة مع المحارب القديم في القوات المسلحة البريطانية آرون مابلبيك.

وأخبر مابلبيك، الملك، أنه خضع العام الماضي للعلاج الكيماوي ضمن علاج من السرطان، وأخبره في هذا الصدد أنه فقد حاسة التذوق. فأجاب الملك أن نفس الشيء حدث له.

هذا وقد أعلن قصر باكنغهام في الخامس من فبراير الماضي تشخيص إصابة تشارلز الثالث بالسرطان، دون أن يحدد العضو المصاب. وبدأ الملك العلاج، حيث نصحه الأطباء بتأجيل المناسبات العامة.

في نهاية أبريل الماضي، عاد الملك البريطاني وسط تحسن صحته، إلى ممارسة واجباته العامة للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.