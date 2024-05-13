جيش الاحتلال: إصابة 19 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 07:28 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 19 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 14 في معارك قطاع غزة.

إصابة 19 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد صرح أن إسرائيل خسرت خلال عام 716 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وتستمر المعارك في مختلف المواقع بقطاع غزة، حيث ذكرت تقارير لصحف أجنبية أن حركة حماس لا تزال محتفظة بقدراتها العسكرية شمالي غزة وذلك من خلال نتائج المعارك التي تخوضها المقاومة شمالي القطاع.