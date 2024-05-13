العالم اليوم - حسام حسن: الكرة المصرية تعاني والدوري لا يقدم أي شيء

انتم الان تتابعون خبر حسام حسن: الكرة المصرية تعاني والدوري لا يقدم أي شيء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 08:22 مساءً - هاجم المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، مسابقة الدوري المحلي، في جلسة ودية مفاجئة عقدها مع مجموعة من الصحفيين، الإثنين، وتحدث خلالها حول رؤيته لما يجري على الساحة الكروية المصرية، واستعدادات الفراعنة لفترة التوقف الدولية المقبلة.

وقال حسن خلال الجلسة التي دعا إليها مجموعة من الصحفيين: "لا أرغب في تصدير الإحباط لكن ما هو الأمر الجيد الذي يقدمه الدوري المصري؟ كلكم تعرفون تقييمه جيدا. أجلس لأتابع المباريات وأنا أدعو أن أجد لاعبا واحدا يستحق الانضمام إلى المنتخب".

وتابع: "إذا سألت عن أفضل لاعب في مصر سيتحدث البعض عن أحمد سيد زيزو (لاعب الزمالك) والآخرون عن إمام عاشور (لاعب الأهلي) ثم لن نجد أسماء أخرى".

وأضاف هداف المنتخب المصري السابق: "بعض المحللين صوروا إلى الجماهير أن التأهل لكأس العالم 2026 مهمة سهلة وهذا أمر غير صحيح. نتائجنا في البطولات الأخيرة تؤكد أننا نعاني كروياً وأتحفظ على تهيئة الأمر للرأي العام وكأننا تأهلنا بالفعل إلى كأس العالم".

وتابع: "لا نملك سوى 8 لاعبين محترفين مقارنة بمنتخب بوركينا فاسو الذي سنقابله في يونيو ويملك 28 محترفا. الكرة المصرية تمر بمرحلة صعبة للغاية، وتفوق الأهلي والزمالك في البطولات القارية ليس مقياسا لأنهم يواجهون لاعبين محليين".

ونشبت أزمة بين الاتحاد المصري للعبة وبعض الأندية بسبب مطالبة حسن ببداية معسكر المنتخب المقبل يوم 28 مايو بدلا من الموعد المحدد لبداية الأجندة الدولية في الثالث من يونيو.

ورفضت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز خوض مبارياتها في مسابقة كأس مصر المقررة في هذه الفترة بدون اللاعبين الدوليين.

ويخوض الأهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في 25 مايو الحالي، وأبدى مدربه السويسري مارسيل كولر اعتراضه على انضمام لاعبيه مباشرة الى معسكر المنتخب عقب المباراة وخوض كأس مصر بدون الدوليين.

وأضاف مدرب الفراعنة: "إذا بدأنا المعسكر يوم 3 يونيو سنعاني. الأندية تطالب بتأجيل مبارياتها المحلية لأنها ترى أنها في مهمة قومية، وأنا أرى ان المنتخب في مهمة قومية أيضا".

وكشف حسن عن رغبته في وضع رؤية جديدة للكرة المصرية، وقال "جلست مع البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي لنضع رؤية غير موجودة للكرة المصرية. يجب تغيير نظام الدوري في المستقبل القريب".

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته جيبوتي (6-0) ومضيفه سيراليون (2-0).

ويلتقي في التوقف الدولي المقبل مع بوركينا فاسو (4 نقاط) بالقاهرة في 6 يونيو في الجولة الثالثة ثم خارج أرضه مع غينيا بيساو (4 نقاط) بعدها بأربعة أيام ضمن الجولة الرابعة.