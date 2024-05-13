نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قديروف يعلن مشاركة قوات شيشانية في تحرير منطقة "أغورتسوفو" في مقاطعة خاركوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن كتيبة "أخمات" التابعة لوزارة الدفاع الروسية وعناصر من شرطة منطقة "كورشالويفسكي" في الشيشان شاركوا في تحرير قرية أغورتسوفو في مقاطعة خاركوف.

وكتب قديروف في قناته على "تيليغرام"، يوم الاثنين: "في عمليات هجومية مشتركة مع عسكريين من فوج الدبابات 153 وفوج البندقية الآلية 41، بقيادة قائد كتيبة غرب أخمات إسماعيل أغويف، طردوا الفاشيين الأوكرانيين من معقلهم في ليسايا غورا وحرروا قرية أوغورتسوفو من العدو".

وبحسب قوله فإن العدو أبدى مقاومة لكن تم تدميره خلال الاشتباك العسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت الماضي، عن تحرير مناطق بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا.

هذا وقد وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الأحد، الوضع العملياتي على محور خاركوف بأنه صعب، واعترفت بـ "نجاح تكتيكي" للقوات الروسية.