العالم اليوم - أوكرانيا: بوتين يستعد لحرب طويلة ضد الغرب ككل

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: بوتين يستعد لحرب طويلة ضد الغرب ككل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 10:21 مساءً - قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أولكسندر ليتفينينكو، الإثنين، إن "أكثر من 30 ألف جندي روسي يشاركون في الهجوم البري الروسي الجديد في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مؤكدًا أن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه "ليست مهددة".

وقال ليتفينينكو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "كان نحو 50 ألف جندي روسي يتمركزون على الحدود. الآن هناك أكثر من 30 ألفا يهاجمون منطقة خاركيف منذ الجمعة.

وأضاف: "ليس هناك تهديد بهجوم على مدينة خاركيف حتى الساعة".

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعدّ لحرب "طويلة" مع الغرب بعدما أعلن تعديلا وزاريا مفاجئا أقال بموجبه وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال ليتفينينكو: "هذا يشير إلى أن بوتين يخطط لحرب طويلة الأمد. حرب ليس فقط ضد أوكرانيا بل أيضا ضد الغرب ككل، حرب ضد حلف شمال الأطلسي".

والأحد، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عيّن سيرغي شويغو، أمينا لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

واقترح بوتين وفق الكرملين تعيين وزير دفاع جديد مكان شويغو، إذ رشح المدني أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق والمتخصص في الاقتصاد، لهذا المنصب بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.

وتعد التعديلات، التي من المؤكد أن يوافق عليها المشرعون، أهم التغييرات التي أجراها بوتين للقيادة العسكرية منذ إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.