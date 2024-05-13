نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي: أمريكا تريد رؤية هزيمة حماس في قطاع غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "الولايات المتحدة تريد رؤية هزيمة حـماس في قطاع غزة".

وأضاف: "ينبغي على إسرائيل بذل المزيد لضمان حماية المدنيين في قطاع غزة".

وتابع: "لا نعتقد أن ما يحدث في قطاع غزة إبـادة جماعية"

واستطرد:" نكثف الجهود الدبلوماسية الآن للخروج من الأزمة في قطاع غزة".

وقال: "لا يمكن إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية وما نزال نعتقد أنه من الخطأ القيام بعملية برية واسعة بها".