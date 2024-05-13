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مستشار الأمن القومي الأمريكي: أمريكا تريد رؤية هزيمة حماس في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "الولايات المتحدة تريد رؤية هزيمة حـماس في قطاع غزة".

وأضاف: "ينبغي على إسرائيل بذل المزيد لضمان حماية المدنيين في قطاع غزة".

وتابع: "لا نعتقد أن ما يحدث في قطاع غزة إبـادة جماعية"

واستطرد:" نكثف الجهود الدبلوماسية الآن للخروج من الأزمة في قطاع غزة".

وقال: "لا يمكن إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية وما نزال نعتقد أنه من الخطأ القيام بعملية برية واسعة بها".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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