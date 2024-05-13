العالم اليوم - بلينكن لشكري: واشنطن لا تدعم عملية برية كبيرة في رفح

انتم الان تتابعون خبر بلينكن لشكري: واشنطن لا تدعم عملية برية كبيرة في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 11:18 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره المصري سامح شكري، الإثنين، وأكد مجددا أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح حيث لجأ أكثر من مليون شخص.

وكرر بلينكن لوزير الخارجية المصري سامح شكري رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وناقش الوزيران التدابير الرامية إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح الحدودي واستخدام معبر كرم أبو سالم إلى أقصى حد.

كما ناقشا الحاجة إلى تخفيف تحديات التوزيع داخل غزة، وأهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة.

وشكر بلينكن وزير الخارجية على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الرهائن، وناقش الدبلوماسية المستمرة لمنع انتشار الصراع.