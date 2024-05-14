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مسؤول أوكراني: لا نرى خطر هجوم على خاركوف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو أن أوكرانيا لا ترى خطر هجوم روسي على مدينة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا.
وقال ليتفينينكو في حديث لوكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين: "يمكننا القول إننا لا نرى أي خطر للهجوم على مدينة خاركوف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تقدم مجموعة قوات "الشمال" الروسي في مقاطعة خاركوف الأوكرانية والسيطرة على عدد من البلدات.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن "وضع صعب" في مقاطعة خاركوف، وخصوصا في مدينة فولتشانسك.

واعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بتحقيق القوات الروسية "نجاحا تكتيكيا" في مقاطعة خاركوف.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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