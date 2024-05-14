نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير دفاع بوتين الجديد..من هو الرجل الثاني في روسيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الاسم المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي الجديد مواقع التواصل العالمية، بعدما أكدت تقارير قوة الرجل الثاني في روسيا أندريه بيلوسوف المرشح الأوفر حظًا في منصب وزير الدفاع، ليحل محل وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو، حسبما أعلن مجلس الاتحاد بمجلس الشيوخ ليلة الأحد.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية، وتعيين أندريه ريموفيتش بيلوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

الخلفية العسكرية لوزير الدفاع الجديد

وعندما سُئل عن افتقار وزير الدفاع الجديد بيلوسوف إلى الخبرة العسكرية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: إن ترأس مسؤول مدني لوزارة الدفاع سيفتح آفاقًا أمام الابتكار، وإدخال كل الأفكار المتقدمة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن بيسكوف قوله: “من المهم للغاية دمج اقتصاد الكتلة العسكرية في اقتصاد البلاد بحيث يلبي الاحتياجات الحالية”.

كما أقال بوتين، رئيس مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، الذي يعتبر منذ فترة طويلة عضوًا رئيسيًّا في الدائرة الداخلية لبوتين.

وسيحل شويغو محل باتروشيف كرئيس لمجلس الأمن، وهو هيئة تنفيذية تشرف على القضايا الإستراتيجية والأمن القومي. وقال بيسكوف: إن الكرملين سيكشف عن منصب باتروشيف الجديد في الأيام المقبلة.

حليف بوتين المقرب والرجل الثاني في روسيا

وقد صمد شويغو، حليف بوتين منذ فترة طويلة والذي قاد غزو أوكرانيا، حتى الآن أمام سلسلة من الإخفاقات في الحرب وتمرد مجموعة فاغنر المرتزقة في صيف عام 2023.

ويأتي الاستبدال بعد أسابيع من اعتقال نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، الذي كان يُنظر إليه على أنه حليف مقرب لشويغو، بتهم الرشوة.

سيرة ذاتية حافلة لوزير الدفاع الجديد

يحمل بيلسوف الذي تخرج من جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية عام 1981، سيرة ذاتية حافلة، حيث شغل منصب مدير دائرة الاقتصاد والمالية في مكتب رئيس الوزراء الروسي في الفترة من 2008 حتى 2012.

عمل وزيرًا للتنمية الاقتصادية في روسيا في الفترة من 2012 حتى 2013، ومساعدًا لرئيس الاتحاد الروسي من 2013 حتى تاريخه. وهو عضو في أقسام الإدارة في العديد من المنظمات الربحية، المدرجة في قسم “الكشف المعلومات”. وعضو مجلس إدارة شركة Rosneft منذ عام 2015.

سجل وزير الدفاع الأكاديمي

بعد تخرجه من المدرسة الثانية للفيزياء والرياضيات، التحق بكلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم إم في لومونوسوف، وتخرج بمرتبة الشرف في عام 1981.

وأثناء التدريب، بدأ التعاون مع مجموعة من الاقتصاديين تحت قيادة ألكسندر أنشيشكين الذي كان في الفترة 1977- 1981 رئيسًا لأحد أقسام كلية الاقتصاد.

وبعد حصوله على دبلوم التعليم العالي، واصل أندريه بيلوسوف دراساته العليا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (CEMI).

واصل بعد حصوله على دبلوم التعليم العالي، دراساته العليا في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (CEMI).

المسيرة التعليمية لوزير الدفاع الروسي

وفي الوقت نفسه، بدأ مسيرته العلمية هناك، في البداية كباحث متدرب، ثم كباحث مبتدئ في مختبر نمذجة أنظمة الإنسان والآلة في CEMI، برئاسة إي بي إرشوف.

في عام 1988، دافع أندريه بيلوسوف عن أطروحته “محاكاة آليات تكوين واستخدام رأس المال العامل (نهج متنوع).”

وبعد ثلاث سنوات، في عام 1991، تم تعيينه رئيسًا للمختبر في IEPNT، وشغل هذا المنصب حتى عام 2006، حيث جمعه مع العمل في منظمات أخرى، ولم يتم إطلاق سراحه إلا عن طريق التحول إلى الخدمة العامة. وفي الوقت نفسه، بدأ التعاون مع هيئات الدولة منذ عام 1999. وكان عضوًا في مجلس إدارة وزارة الاقتصاد، كما كان مستشارًا لعدد من رؤساء الوزراء: إيفغينيا بريماكوفا، وسيرجي ستيباشين، وميخائيل كاسيانوف، وميخائيل فرادكوف (عمل مع كاسيانوف وفرادكوف كمستشار مستقل).

في عام 2000، أسس أندريه بيلوسوف وترأس مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ قصير المدى (CMACP)، والذي نشر على أساسه في عام 2005 تقريرًا بعنوان “الاتجاهات طويلة المدى للاقتصاد الروسي: سيناريوهات التنمية الاقتصادية في روسيا حتى عام 2020”.

الخدمة العامة لوزير الدفاع

في عام 2006، بدأ فصلًا جديدًا في سيرته الذاتية، إذ تحول إلى الخدمة العامة. وبدعوة من وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، تولى جيرمان جريف منصب نائبه. في الوقت نفسه، استقال من جميع المناصب الأخرى (خليفة في منصب المدير العام لـ TsMAKP أصبحت إيلينا أركاديفنا أبراموفا).